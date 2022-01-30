В Петербурге судья, прокурор и конвой не смогли попасть в здание суда. Потому что выпал снег

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В ночь на 30 января Петербург завалило снегом. Когда утром сотрудники Колпинского районного суда пришли на работу, то не смогли попасть внутрь —перед зданием образовались большие сугробы, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале.

«К суду не подойти из-за снега. Судье, секретарю, прокурору не пройти. Конвою не проехать», — рассказали в пресс-службе суда. Когда председатель суда попытался по телефону подать заявку на уборку снега, ему никто не ответил.

Спустя 58 минут после первой публикации объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что снег возле здания суда убрали. «Возможность вершить правосудие в Колпинском районном суде города Санкт-Петербурга восстановлена!» — сказали представители суда, опубликовав фотографии расчищенных от снега дорожек.

Глава администрации муниципального образования Колпино Евгений Лащук рассказал «Фонтанке», что проблемы с уборкой возникли из-за сильного снегопада и увеличившейся нагрузки на сотрудников коммунальных служб. «С утра все работают. Начали с Вокзальной улицы. До улицы Культуры [где находится здание суда] дошли. К вечеру все закончим», — добавил он.

Проблемы с уборкой снега в Петербурге наблюдаются с ноября 2021 года, отмечает TJournal. В январе на дорогах города из-за перепада температур образовался гололед, а по улицам стало опасно ходить.

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