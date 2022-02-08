Подозреваемым в повреждении картины ученицы Малевича в Екатеринбурге оказался охранник «Ельцин-центра». Он ручкой пририсовал глаза абстрактным фигурам

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Фигурантом дела о вандализме на выставке в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге, где была повреждена картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Третьяковской галереи, является охранник музея. Об этом 7 февраля рассказал исполнительный директор «Ельцин-центра» Александр Дроздов на встрече, посвященной инциденту. Видео с мероприятия опубликовала у себя в сторис организатор дискуссии Анна Решеткина.

Имя подозреваемого не называется. Известно лишь, что ему около 60 лет. Инцидент произошел в первый день его работы в галерее, которую ему было поручено охранять.

По словам Дроздова, сотрудник ЧОПа пририсовал глазки абстрактным фигурам на картине Лепорской сувенирной ручкой «Ельцин-центра», которая лежала у него в кармане. После этого он сразу же ушел из музея и несколько дней не выходил на связь с руководством «Ельцин-центра», «поскольку очень переживал» из-за произошедшего.

Инцидент произошел еще в декабре 2021 года. После этого картину сняли с экспозиции и вернули в Третьяковскую галерею. Там стоимость реставрации оценили в 250 тысяч рублей.

Первоначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело по факту инцидента в «Ельцин-центре», заявив, что «картина своих свойств не утратила». Министерство культуры России пожаловалось в Генпрокуратуру и потребовало отменить постановление МВД об отказе в возбуждении дела. В феврале стало известно о возбуждении дела по статье о вандализме.

Подробнее об инциденте

На выставке в «Ельцин-центре» абстрактным фигурам с картины ученицы Малевича пририсовали глазки Полиция не стала заводить дело, решив, что полотно «своих свойств не утратило»

Подробнее об инциденте

На выставке в «Ельцин-центре» абстрактным фигурам с картины ученицы Малевича пририсовали глазки Полиция не стала заводить дело, решив, что полотно «своих свойств не утратило»

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