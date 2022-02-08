Объявлены претенденты на «Оскара». Лидирует «Власть пса» с 12 номинациями

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В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». В категории «лучший фильм» на награды претендуют: «Белфаст», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Дюна», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса» и «Вестсайдская история».

На «Оскар» за лучшую режиссуру выдвинуты: Кеннет Брана («Белфаст»), Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Джейн Кэмпион («Власть пса») и Стивен Спилберг («Вестсайсдкая история»).

Кэмпион стала первой в истории женщиной, дважды номинировавшейся на «Оскар» за режиссуру. В 1994 году ее выдвигали на премию Киноакадемии в этой номинации за «Пианино». «Оскар» за режиссуру Кэмпион тогда не получила, но победила в номинации «лучший оригинальный сценарий».

На премию Киноакадемии в номинации «Лучшая женская роль» выдвинуты: Николь Кидман («В роли Рикардо»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

На «Оскар» за лучшую мужскую роль претендуют: Уилл Смит («Король Ричард»), Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») и Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»).

Всего «Власть пса» претендует на «Оскар» в 12 номинациях. На соискание наград в 10 категориях, в основном технических, выдвинута «Дюна» Дени Вильнева. У «Белфаста» и «Вестсайдской истории» по восемь номинаций.

В списке претендентов на «Оскар» есть и представитель России — «Боксбалет» режиссера Антона Дьякова номинирован в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

С полным списком номинантов можно ознакомиться тут.

Церемония вручения «Оскаров» пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе. Премию Киноакадемии будут вручать в 94-й раз.

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