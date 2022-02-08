FT: Путин пообещал Макрону отвести до 30 тысяч военных от границ Украины после учений в Беларуси

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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пятичасовых переговоров в Москве заключили сделку по деэскалации ситуации вокруг Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным французских официальных лиц, Владимир Путин пообещал не предпринимать новых «военных инициатив» и вести диалог о развертывании российских войск.

Источники говорят, что предложенная сделка включает вывод 30 тысяч российских военных из Беларуси после завершения российско-белорусских учений, намеченных на 10-20 февраля. Этот вопрос, как и тему «структурированного диалога по коллективной безопасности» планируется обсудить на следующих встречах, пишет издание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал FT, что Путин и Макрон «готовы продолжить диалог» по предложениям Франции, не став говорить, о чем идет речь. «Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по ЕС и НАТО, в первую очередь США. Пока рано говорить о чем-то еще», — сказал Песков.

Путин и Макрон на пресс-конференции, проведенной после переговоров двух президентов, не упоминали об этой сделке.

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С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск у границ Украины, из-за чего западные страны опасаются вторжения в Украину. По оценке Запада, у украинских границ находятся 100-125 тысяч российских военных. Власти РФ объясняют перемещения войск учениями и уверяют, что не собираются ни на кого нападать.

В январе в Беларуси началась проверка сил реагирования Союзного государства, после чего в страну стали прибывать российские военные. С 10 по 20 февраля в Беларуси пройдут совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022».

В декабре 2021 года Россия на фоне наращивания своих войск у границ Украины предложила США и НАТО провести переговоры о взаимных гарантиях по безопасности в Европе. Москва, в частности, потребовала, чтобы НАТО отказалось от приема новых членов, в первую очередь, Украины. США и НАТО в ответ заявили, что военный альянс не откажется от принципа открытых дверей.

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