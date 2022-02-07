В России выявили 172 тысячи новых случаев ковида. Заболеваемость начала снижаться

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По состоянию на утро 7 февраля в России зарегистрированы 171 905 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 12 982 023 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+15442 человека за сутки), Петербурге (+13372) и Подмосковье (+12230). За сутки по стране госпитализированы 10 843 человека.

На фоне распространения варианта омикрон в середины января суточная заболеваемость ковидом в стране росла рекордными темпами. 7 февраля в России впервые зафиксирован спад заболеваемости. Накануне были выявлены 180 тысяч случаев COVID-19.

За минувшие сутки от вируса умерли 609 человек, а в общей сложности с начала пандемии — 336 023 человека.

Выздоровели 10 624 954 человек, в том числе 55 683 пациента — за последние 24 часа.