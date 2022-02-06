В России выявили более 180 тысяч новых случаев ковида. Петербург обошел Москву по показателям суточной заболеваемости

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

По состоянию на утро 6 февраля в России зарегистрирован 180 071 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 12 810 118 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего новых заболевших выявили в Петербурге (+21 448), Москве (+18 856) и Подмосковье (+10 443).

За минувшие сутки количество госпитализаций по стране составило 12 749 человек, что на 29,3% меньше, чем 5 февраля.

Всего с начала пандемии в России умерли 335 414 пациентов с коронавирусом, в том числе 661 за последние сутки.

На фоне распространения в России варианта коронавируса омикрон с 21 января в стране ежедневно фиксируют рекордные показатели по новым заболевшим.