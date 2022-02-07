В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

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Московские полицейские задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину. Об этом « » рассказал адвокат Даниил Берман.

Алехину задержали после посещения инспектора ФСИН. Ее везут в ОВД по Тверскому району.

С чем связано задержание активистки, пока неизвестно.

В сентябре 2021 года Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу». Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за поста об акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января 2021 года.

Алехиной запретили выходить из дома по ночам, покидать Москву, а также обязали ее дважды в месяц отмечаться в инспекции ФСИН.

В январе 2022 года ФСИН обратилась в суд, чтобы запретить Алехиной и еще одной фигурантке «санитарного дела», муниципальному депутату Басманного района Люсе Штейн посещать места продажи алкоголя после того, как они на семь минут опоздали домой, возвращаясь из бара 22 января.

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