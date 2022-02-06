Лукашенко: белорусская армия поведет себя «точно так, как российская» в случае военных действий в Донбассе

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, что если Украина «начнет войну против Донбасса», то белорусская армия будет действовать так же, как российская. Фрагмент беседы опубликовали в телеграм-канале Соловьева.

«Если они [Украина] начнут воевать против нас или против России, значит и мы будем воевать, защищая себя», — сказал Лукашенко. На уточняющий вопрос, как поведет себя белорусская армия в случае военных действий против Донбасса, он ответил: «Точно так, как российская».

Лукашенко также подтвердил, что это будут совместные действия. «Мы тут шутки шутим на южной границе?», — сказал он. На вопрос Соловьева о том, против кого Россия и Беларусь в данный момент проводят учения, Лукашенко уточнил, что «если надо будет значит против Украины, и против НАТО».

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Российские военные начали прибывать на территорию Беларуси в середине января для участия в проверке сил реагирования Союзного государства и совместных учений «Союзная решимость — 2022», которые продлятся до 20 февраля.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщала, что обнаружила российских военных в районе на территории Беларуси, где нет полигонов, заявленных для учений, а российская техника встала лагерем в непосредственной близости от границ Украины: чуть более чем в 40 километрах от границы Черниговской области и в 90 километрах от границы с Киевской областью.

Совместные учения двух стран проходят на фоне опасений Запада, что Россия готовит вторжение в Украину. С осени 2021 года западные политики и СМИ сообщают о стягивании российских войск к границам Украины. В случае нападения России грозят санкциями. Москва подозрения отрицает и заявляет, что не собирается нападать на Киев.

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