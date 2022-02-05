В Забайкалье объявили режим повышенной готовности из-за нападений на людей бездомных собак. Запретят кормить животных и мешать их отлову

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В Забайкальском крае с 5 февраля начал действовать режим повышенной готовности, объявленный губернатором региона Александром Осиповым «в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населенных пунктов».

Режим повышенной готовности, сообщается на официальном портале Забайкальского края, призван исключить пребывание на улицах бездомных собак, а также «обеспечить приоритет безопасности жизни и здоровья человека».

В частности, в рамках объявленного режима повышенной готовности правоохранительным органом рекомендовано «проработать вопрос о привлечении к административной ответственности» тех, кто кормит бездомных собак или мешает их отлову, а также хозяев, выгуливающих животных без поводка.

Органам местного самоуправления поручено организовать отлов бездомных собак и временные приюты для их содержания, а также оценить необходимость в строительстве постоянных приютов. Минфин края должен будет выделить на это средства.

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В январе в поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на нее напали бездомные собаки. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о планах обратиться в парламент и правительство страны с предложением изменить закон, который сейчас запрещает отстрел и усыпление здоровых животных. В декабре в Якутске стая бездомных собак напала на 52-летнюю женщину, она погибла. После этого глава города призвал пересмотреть закон об ответственном обращении с животными.

Сообщения о нападении бездомных собак на людей поступали и из других регионов России. Режим повышенной готовности в связи с угрозой нападения собак ранее ввели в Приморском крае, а в Магадане объявили режим ЧС.

В феврале, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата парламента рассмотрит возможность изменения законов о бездомных животных. Какие именно поправки могут быть внесены, пока неизвестно. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявлял, что отстрел бездомных животных «не только негуманно, но и неэффективно».

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