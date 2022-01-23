В Забайкалье бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку. Местные жители начали отстреливать животных самостоятельно

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели семилетней девочки в поселке Домна в Читинском районе Забайкальского края.

Ребенок пропал 22 января, возвращаясь домой из музыкальной школы. Вечером об исчезновении сообщили полицейским. Через полчаса тело девочки обнаружили на пустыре со следами нападения животных, предположительно, бездомных собак, сообщили в СК.

Дело расследуется по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК, наказывается принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет).

Следственный комитет Российской Федерации

После произошедшего в регионе прошел народный сход, пишет «Тайга.инфо». Как утверждают местные жители, проблема с бродячими животными не решается много лет, хотя люди неоднократно жаловались на это властям.

Как сообщает издание «Чита.ру», после схода жители Домны самостоятельно отправились отстреливать бездомных собак. В районе были слышны выстрелы.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов встретился с жителями села: он выразил соболезнования родным погибшей девочки и пообещал добиваться изменений в федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных. «К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон», — сказал он.

Осипов пообещал, что собаки из села «будут оперативно убраны», а темные улицы в ближайшее время оснастят уличным освещением. Отдельное внимание уделят графику вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак, сообщила пресс-служба губернатора.

Власти поручили выплатить материальную помощь семье погибшей девочки, а также оплатить расходы, связанные с погребением ребенка.

Фото на обложке: Влад Некрасов / Коммерсантъ