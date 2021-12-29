Жительница Якутска погибла из-за нападения стаи бездомных собак. Глава города призвал пересмотреть закон об ответственном обращении с животными

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

На территории ипподрома в Якутске стая бездомных собак напала на 53-летнюю женщину, она погибла. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ), сообщило управление Следственного комитета по Якутии.

Ипподром в Якутске расположен недалеко от Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ). Ранее уже сообщалось о нападениях бездомных собак в этом районе. Тело женщины, погибшей 29 декабря, обнаружил студент АГАТУ. На территории вуза усилили меры безопасности.

Глава Якутска Евгений Григорьев назвал гибель женщины трагедией. Он заявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Автодорожного округа, где произошло нападение, и режима повышенной готовности на территории всего города. Григорьев пообещал бросить все силы на отлов собак, напавших на женщину.

Он добавил, что власти Якутска работают в рамках закона «Об ответственном обращении с животными», который был принят в 2018 году и запретил отлов бездомных собак с целью их убийства. По словам Григорьева, после вступления этого закона в силу количество бездомных собак в Якутске увеличилось — как и количество их нападений на людей.

«Это официальная статистика. Хотя ресурсов и усилий тратится больше, чем до этих законов. Такая же картина по всей стране. <…> Поэтому мое личное убеждение — закон должен быть пересмотрен. Пересмотрен в сторону людей», — заявил Григорьев.

Такое же мнение высказала бывший мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева. «Муниципалитеты не были готовы и не готовы сейчас к работе по по причине острейшей нехватки средств», — написала она в своем телеграм-канале.

В ассоциации «Благополучие животных» закон 2018 года называли первым шагом к «гуманизации взаимодействия человека и животного», но отмечали, что после его принятия во многих регионах бездомных собак продолжали убивать — в том числе из-за двояких формулировок в местном законодательстве.

В фонде «Забытые животные» критиковали закон, отмечая, что прописанный в нем метод ОСВВ может быть действенным только для территорий с теплым климатом, «где есть условия для существования» бездомных кошек и собак. В «Благополучии животных» признавали, что метод ОСВВ эффективен в комплексе с другими мерами.