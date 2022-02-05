Агентство Bloomberg случайно опубликовало заголовок о нападении России на Украину

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

На сайте агентства Bloomberg случайно был опубликован заголовок «Россия вторглась на Украину». Такое сообщении с пометкой «Онлайн» появилось в колонке новостей 4 февраля около 16:00 по восточному времени (около полуночи по московскому времени). Внимание на него обратила, в частности, аналитик, специализирующийся на российской политике, Ольга Лаутман.

При клике на этот заголовок открывалась страница с сообщением об ошибке. По словам Лаутман, заголовок провисел на сайте около получаса, потом его удалили.

Агентство Bloomberg признало ошибку, принесло извинения и пообещало расследовать причины произошедшего. В заявлении, распространенном агентство, в частности говорится, что в Bloomberg «готовят заголовки для многих сценариев развития событий».

Западные политики и СМИ с осени 2021 года обращают внимание на скопление российских военных у границ Украины, считая, что это может свидетельствовать о подготовке вторжения. Россия, в свою очередь, заявляет, что проводит у границ учения и не собирается нападать на Украину.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!