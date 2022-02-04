Госдеп США ввел визовые санкции против Минска за преследование белорусов в других странах

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений в отношении некоторых граждан Беларуси, которые, по мнению американских властей, участвовали в преследовании белорусских диссидентов в других странах.

«Соединенные Штаты осуждают любые подобные действия, включая попытку насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году», — сказано в заявлении главы Госдепартамента США.

В Госдепе не раскрыли имена белорусов, которых затронули визовые санкции.

Кристина Тимановская на Олимпиаде в Токио выступила с критикой руководства белорусской сборной, после чего ее сняли с заявки на соревнования и потребовали вернуться в Беларусь. В аэропорту Токио спортсменка попросила помощи у полиции, а затем обратилась за поддержкой к Международному олимпийскому комитету и отказалась возвращаться на родину. Польша предоставила ей убежище.

После инцидента с Тимановской в Беларусь отказались возвращаться еще два белорусских спортсмена — легкоатлет Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова, выступающая в многоборье. Они решили остаться в Германии.

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