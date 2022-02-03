Telegram выплатил 11 миллионов рублей штрафов за отказ удалять запрещенный контент

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Мессенджер Telegram выплатил 11 миллионов рублей штрафов за отказ удалять запрещенный в России контент. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

ФССП прекратила три исполнительных производства против мессенджера о взыскании пяти, четырех и двух миллионов рублей в качестве штрафов. Их в середине января назначили на основании решения Таганского суда Москвы.

В декабре Telegram оплатил штрафы на общую сумму 15 миллионов рублей по шести делам из-за отказа удалить запрещенный контент.

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За неудаление запрещенного контента в России неоднократно штрафовали не только Telegram, но и другие соцсети, сервисы и мессенджеры, в том числе Google, Facebook (Meta), Twitter, TikTok.

В декабре 2021 года Google и Meta стали первыми компаниями, которым в России назначили оборотные штрафы за отказ удалить запрещенную информацию. Meta оштрафовали на 1,99 миллиарда рублей, Google — на 7,22 миллиарда рублей.

Большая часть претензий Роскомнадзора к соцсетям из-за отказа удалять контент связана с постами о протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального, сообщала «Русская служба Би-би-си».

Об оборотных штрафах

В России впервые назначили оборотные штрафы за неудаленный контент. Google и Facebook должны заплатить миллиарды рублей

Об оборотных штрафах

В России впервые назначили оборотные штрафы за неудаленный контент. Google и Facebook должны заплатить миллиарды рублей

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