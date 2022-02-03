Путин и Макрон созвонились в третий раз за неделю. Обсуждали Украину и гарантии безопасности

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Президент России Владимир Путин вечером 3 февраля провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности РФ», — сказано в сообщении президентской администрации.

В Кремле отметили, что Владимир Путин в ходе беседы «вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства».

В Елисейском дворце пока не комментировали состоявшийся разговор Путина и Макрона.

Президенты России и Франции поговорили по телефону в третий раз за неделю. Предыдущие разговоры состоялись 28-го и 31 января. Оба раза Путин и Макрон обсуждали обстановку вокруг Украины и предложения России по гарантиям безопасности.

В декабре 2021 года Россия на фоне наращивания своих войск у границ Украины предложила США и НАТО провести переговоры о взаимных гарантиях по безопасности в Европе. Москва потребовала, чтобы НАТО отказалось от приема новых членов, в первую очередь, Украины, а также не размещало свои войска на территории стран, вошедших в него после 1997 года. США и НАТО в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности дали понять, что военный альянс не откажется от принципа открытых дверей

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