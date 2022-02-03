Байден объявил об убийстве лидера «Исламского государства»

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Президент США Джо Байден объявил об убийстве лидера « » Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.

Операция проходила на северо-западе Сирии. Как заявил Байден, «все американцы благополучно вернулись с операции».

Других подробностей Байден пока не привел, пообещав позже выступить с обращением к нации.

Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши был объявлен лидером «халифом» «Исламского государства» в октябре 2019 года. Во главе группировки он сменил ее основателя Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США в сирийской провинции Идлиб.