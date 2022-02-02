Верховный суд признал террористическим «движение „Колумбайн“»

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Верховный суд России признал террористическим и запретил в России «международное молодежное движение „Колумбайн“». Об этом сообщает «Интерфакс».

Заседание проходило в закрытом режиме, отмечается в карточке дела на сайте Верховного суда. Решение суда вступает в силу немедленно. С иском о признании «движения „Колумбайн“» террористическим обратилась Генеральная прокуратура РФ.

«Колумбайн» — это движение «с широко развитой структурой», основанное «на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране», а его деятельность координируется через интернет, пояснила Генпрокуратура.

Участники «террористической организации» отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, а также пропагандируют суицид и насилие «как норму жизни и способ достижения своих целей». Как считают в ведомстве, под воздействием «насильственной идеологии» и «массированной пропаганды „скулшутинга“» они совершают «резонансные преступления террористической и общеуголовной направленности».

За организацию или участие в деятельности «Колумбайна» предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, подчеркивается в сообщении прокуратуры.

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«Колумбайн» — название школы в пригороде американского Денвера, на которую 20 апреля 1999 года напали вооруженные старшеклассники Эрик Харрис и Дилан Клиболд. В результате погибли 13 человек и еще 23 получили ранения, нападавшие покончили с собой.

В дельнейшем у Харриса и Клиболда появилось множество последователей. В сети существуют так называемые закрытые колумбайн-сообщества, а «колумбайнами» стали называть массовые убийства в школах по всему миру.

В России неоднократно заявляли об угрозе «движения „Колумбайн“», отмечает «Интерфакс». В Общественной палате говорили, что признание его террористическим позволит усилить борьбу с такими сообществами. В Совбезе РФ называли серьезной угрозой национальной безопасности страны «рост популярности субкультуры „скулшутинг“ или „Колумбайн“ и пропаганду преступного образа жизни, в том числе субкультуры „ “ (признана экстремистской и запрещена в РФ), через социальные сети в Интернете».

Подробнее о признании «Колумбайна» террористическим движением

Российский суд признал «Колумбайн» террористическим движением. Что это такое — непонятно, но власти уверены, что в «субкультуре скулшутинг» состоят тысячи подростков Вот к чему это может привести

Подробнее о признании «Колумбайна» террористическим движением

Российский суд признал «Колумбайн» террористическим движением. Что это такое — непонятно, но власти уверены, что в «субкультуре скулшутинг» состоят тысячи подростков Вот к чему это может привести

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