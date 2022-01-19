Генпрокуратура РФ потребовала признать террористическим движение «Колумбайн». Что это такое, непонятно

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Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием признать террористическим на территории страны движение «Колумбайн», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Рассмотрение соответствующего иска запланировано на 14:00 2 февраля. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

Что подразумевается под словосочетанием «движение Колумбайн», в сообщении Верховного суда не уточняется.

«Колумбайн» — название школы в пригороде американского Денвера, где 20 апреля 1999 года двое учеников Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили массовое убийство, а затем покончили с собой. В результате вооруженного нападения погибли 13 человек и еще 23 получили ранения.

В дальнейшем у Харриса и Клиболда появилось множество последователей, в сети существуют так называемые закрытые колумбайн-сообщества, а термином «Колумбайн» стали обозначать массовые убийства в школах по всему миру.

Как отмечает «Интерфакс», ранее в Совбезе РФ называли серьезной угрозой национальной безопасности страны «рост популярности субкультуры „Скулшутинг“ или „Колумбайн“ и пропаганду преступного образа жизни, в том числе субкультуры „АУЕ“ (признана экстремистской и запрещена в РФ), через социальные сети в Интернете».

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