Глава Роспотребнадзора заявила о появившемся в стране более заразном подвиде омикрона BA.2

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В России зарегистрировали 253 случая заболевания подвидом штамма коронавируса омикрон — BA.2, который считается более заразным, чем ранее распространенный вариант. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Интерфакс».

Заболевшие BA.2 обнаружены в Москве, республиках Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области. По словам Поповой, данные из «ряда стран» говорят о более высокой заразности этой линии.

Всего по состоянию на 2 февраля, рассказала глава Роспотребнадзора, в 83 регионах России выявлены 15 287 подтвержденных случаев заражения омикроном.

Уже почти две недели в России каждый день обновляются рекорды суточной заболеваемости коронавирусом. 2 февраля сообщалось о 141 883 случаях коронавирусной инфекции, зафиксированных за сутки.

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Мутация коронавируса B.1.1.529, которая известна как штамм омикрон, выявили в конце ноября 2021 года. У самого варианта, отмечает РИА Новости, нашли несколько подвидов — BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. За последний месяц линия BA.2 стала доминирующей в Дании, где ее обнаружили в конце декабря.

По данным датских ученых, заразность варианта BA.2 на треть выше, чем у родительской версии, но по тяжести болезни, вероятно, напоминает «старый» омикрон. Кроме того, подвариант легче заражает вакцинированных людей, но у них меньше вероятность передать его дальше. Из-за своей неуловимости для тестов в СМИ линию назвали «стелс-омикроном».

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