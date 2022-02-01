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Власти Грузии отменяют действие в стране так называемых «зеленых паспортов», выдававшихся привитым или переболевшим коронавирусом гражданам. Об этом объявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

По ее словам, в условиях массового распространения омикрона ковид-паспорта потеряли свое первоначальное назначение, поскольку новый вариант COVID-19 заражает и вакцинированных, и переболевших.

«Зеленые паспорта» начали действовать в Грузии с 1 декабря 2021 года. Граждане старше 18 лет, получившие ковид-паспорт, получали право посещать заведения общественного питания, культурные и спортивные мероприятия, фитнес-клубы, гостиницы, горные курорты.

С помощью «зеленых паспортов» власти намеревались стимулировать рост числа вакцинированных в стране, но, по словам Габунии, эта мера не имела должного эффекта. В ряде городов проходили акции протеста против введения ковид-паспортов.

По данным Национального центра контроля заболеваний Грузии, в общей сложности в стране выявлены 1,2 миллиона случаев заражения ковидом (1 февраля зарегистрированы 24 201 новый случай болезни). От болезни умерли 15 тысяч человек, более миллиона выздоровели. Полностью вакцинированы в стране более 1,2 миллиона человек.

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