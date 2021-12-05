В Тбилиси несколько тысяч человек провели марш против ковид-паспортов

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5 декабря в центре Тбилиси прошел марш противников «зеленых паспортов», введенных в Грузии с 1 декабря в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает издание «Новости-Грузия».

Участники акции прошли шествием по проспекту Руставели, держа в руках флажки «Нет зеленым паспортам!», плакаты со словами «Мы все рождены свободными», а также иконы. В акции среди прочих участвовали курьеры сервисов доставки Glovo и Wolt.

Акции протеста против ковид-паспортов 5 декабря также прошли в других городах Грузии.

1 декабря в Грузии ввели систему «зеленых паспортов», необходимых для посещения многих общественных мест. Зеленый статус могут получить граждане страны, привившиеся от коронавируса, те, кто перенес ковид, или имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

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