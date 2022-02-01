США получили ответ России по гарантиям безопасности

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Официальные лица США получили письменный ответ России на свои предложения по деэскалации кризиса вокруг Украины, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на неназванного американского чиновника. В Госдепартаменте США подтвердили эту информацию.

«Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России. Было бы непродуктивно вести переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если она захочет обсудить свой ответ. Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и будем продолжать тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину», — заявили в Госдепе.

На фоне наращивания российских войск у границ Украины власти России начали переговоры с НАТО и США о взаимных гарантиях по безопасности в Европе. Москва потребовала от Вашингтона прекратить расширение НАТО на восток и исключить возможность включения Украины в альянс.

США и НАТО в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности дали понять, что военный альянс не откажется от принципа открытых дверей. Как писала газета The New York Times, США и НАТО предложили России договориться об ограничении ядерных вооружений и масштабов военных учений, а также дали понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложения США и НАТО, сказал, что «есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам», а по главному вопросу «позитивной реакции нет».

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