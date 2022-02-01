Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за незаконный сбор насекомых, разрешили покинуть страну

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Трое россиян, осужденные на Шри-Ланке за незаконный сбор насекомых, получили разрешение уехать из страны. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Коломбо.

«Вчера, 31 января, российские граждане оплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву», — рассказали в посольстве.

Граждан России Александра Игнатенко, Николая Килафяна и Артема Рябова задержали на Шри-Ланке в феврале 2020 года. Их заподозрили в попытке контрабанды. Местные СМИ сообщали, что в их номере нашли больше 500 различных насекомых и животных. Игнатенко, зоолог по образованию, заявил, что собирал их, чтобы определить вид, а затем собирался вернуть их обратно.

В январе 2022 года Игнатенко, Килафяна и Рябова приговорили к штрафу в 2,885 миллиона ланкийских рупий (1,1 миллиона рублей) каждого. Представитель Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что россияне не смогут уехать из Шри-Ланки, пока не выплатят штраф. Если он не будет выплачен до 11 марта, они окажутся в тюрьме, добавил Мельников.

В чем обвинили россиян на Шри-Ланке

В номере у трех россиян на Шри-Ланке нашли сотню (или больше) животных и насекомых Им грозит по 40 лет тюрьмы за контрабанду. Собравший эту коллекцию говорит, что просто увлекается зоологией

В чем обвинили россиян на Шри-Ланке

В номере у трех россиян на Шри-Ланке нашли сотню (или больше) животных и насекомых Им грозит по 40 лет тюрьмы за контрабанду. Собравший эту коллекцию говорит, что просто увлекается зоологией

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