На Шри-Ланке троих россиян оштрафовали на 3,3 миллиона рублей по делу о незаконном сборе насекомых

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Суд на Шри-Ланке приговорил троих граждан России Александра Игнатенко, Николая Килафяна и Артема Рябова к штрафу в размере 2,885 миллиона ланкийских рупий (1,1 миллиона рублей) каждого по делу о незаконном сборе насекомых. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В связи с большим давлением со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки, а также в связи с плохим состоянием здоровья все трое ученых были вынуждены признать вину», — сообщил Мельников.

Россияне не смогут уехать из Шри-Ланки, пока не выплатят всю сумму штрафа. Если они не сделают этого до 11 марта, то окажутся в тюрьме. Один из фигурантов дела, зоолог, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко ранее говорил «Медузе», что, по словам его адвоката, в случае неуплаты россиянам будет грозить до 40 лет лишения свободы.

Во время расследования дела родственники Александра Игнатенко объявили сбор средств на выплату потенциального штрафа. Сколько им удалось собрать, пока неизвестно. В мае 2020-го жена Игнатенко говорила, что для выплаты штрафа собрали больше 250 тысяч рублей.

Троих россиян задержали в феврале 2020 года по обвинению в незаконном сборе насекомых и других мелких живых организмов. По данным полиции, в номере отеля россиян нашли больше 500 различных насекомых и животных; зоолог Александр Игнатенко говорил, что собрал не больше 100 мертвых особей, чтобы сфотографировать их при хорошем свете и определить вид, а затем вернуть обратно.

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