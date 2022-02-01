Генпрокуратура не нашла нарушений в выплате субсидий на жилье главе Минпросвещения и другим российским чиновникам, у которых уже есть квартиры

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Генеральная прокуратура России сочла законной выдачу субсидий на приобретение жилья российским чиновникам, у которых уже есть собственные квартиры. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение Центра антикоррупционной политики «Яблоко».

Постановление правительства сделало исключение в правилах для высокопоставленных чиновников, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Согласно документу, субсидии могут получить гражданские служащие в должностях категории «руководители» и «помощники (советники)» высшей группы должностей в качестве «повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей».

Эксперты ЦАП настаивают на «коррупциогенности» этой нормы.

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С 2012 года около 650 российских госслужащих получили субсидии на приобретение жилья, выяснили и « ». Среди тех, кто воспользовался субсидией как нуждающийся, владея при этом дорогостоящей недвижимостью — министр просвещения Сергей Кравцов и замминистра спорта Одес Байсултанов.

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