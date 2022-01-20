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«Ведомости» составили самых дорогих квартир Москвы, оформленных в собственность в 2021 году. Всего в список вошли 100 квартир, чья совокупная стоимость достигает 46 миллиардов рублей, а квадратный метр оценивается от 600 тысяч до 3,9 миллиона рублей.

Лидером рейтинга стал пентхаус с мансардой в ЖК «Пречистенка 13» площадью 1035 квадратных метров, зарегистрированный на Ольгу Михельсон. Издание оценило эту квартиру в 2,2 миллиарда рублей.

ЖК Пречистенка 13

Пентхаус появился после объединения трех соседних квартир, прежним владельцем которых был полный тезка председателя правления газодобывающей компании «Новатэк» Леонида Михельсона. Журналисты не смогли связаться с Ольгой Михельсон и найти информацию о ее предпринимательской деятельности. Представитель «Новатэка» не ответил на запрос «Ведомостей».

Издание «Собеседник» писало, что Ольга Михельсон — вторая жена бизнесмена. Однако ни о разводе с первой женой Михельсона Людмилой, ни о втором браке не сообщалось.

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На втором месте в рейтинге — трехэтажные апартаменты площадью 508 квадратных метров в здании гостиницы «Украина», которые могут стоить 1,7 миллиарда рублей. Квартирой владеет Анвар Абдуллаев. Так же зовут совладельца фирмы «Евразия компания» и племянника Татьяны Каримовой, вдовы бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

Дмитрий Серебряков / ТАСС

Последняя в тройке лидеров — квартира в ЖК «Гранатный палас» в Пресненском районе. Она принадлежит тезке бывшего супруга солистки группы «Лицей» Изольды Ишханишвили и совладельца ООО «Паритет» Дмитрия Десятникова. Площадь квартиры достигает почти 440 квадратных метров, а стоимость превышает 1,2 миллиарда рублей.

ЖК «Гранатный палас»

В топ-50 также вошла квартира Радика Юсупова в жилом комплексе «Имперский дом» площадью 172 квадратных метра и стоимостью 202 миллиона рублей, отмечает издание. Ранее «Коммерсант» упоминал, что такое же имя у криминального авторитета по кличке Дракон, судимого за участие в банде «Севастопольские». По данным «Ведомостей», сейчас Юсупов владеет 15% в компании «РСК „Промстрой“».

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