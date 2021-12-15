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Наталия Зубарева Правительство Белгородской области

1 октября бывший координатор белгородского Максим Климов заявил, что в сентябре 2020 года первый вице-губернатор Белгородской области Валерий Шамаев «безвозмездно, то есть даром» передал 150-метровую квартиру на улице Костюкова в Белгороде Семену Зубареву, сыну другого вице-губернатора Наталии Зубаревой. Климов оценил жилье в 14 миллионов рублей.

В качестве доказательства Максим Климов опубликовал договор о передаче недвижимости. 19-летний Семен Зубарев заключил его с областным департаментом имущественных и земельных отношений, который возглавлял Валерий Шамаев. Документ подписали 16 сентября 2020 года — за день до того, как тогдашний губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил о своей отставке.

Бывший координатор штаба Навального заявил, что Валерий Шамаев «злоупотребляет должностными полномочиями и нецелесообразно использует областное имущество». Климов обратился в приемную нового губернатора и прокуратуру и спросил, «почему имущество Белгородской области безосновательно растрачивается», и на каком основании Семен Зубарев получил в собственность квартиру «от области».

Губернатор Вячеслав Гладков поручил провести служебную проверку, а 8 октября, спустя неделю после выхода расследования, объявил, что Валерий Шамаев и Наталия Зубарева уволены с занимаемых должностей в правительстве области. Сообщалось, что они ушли в отставку по собственному желанию.

В то же время бывший глава штаба Навального сообщил, что дочери еще двоих высокопоставленных чиновников региона — уже упомянутого Валерия Шамаева и секретаря областного Совета безопасности Олега Мантулина — также получили в свою собственность квартиры. Дети чиновников стали собственниками недвижимости после приватизации квартир, которые их родители получили на условиях найма, рассказали в муниципалитете Белгорода. Там отметили, что дочери чиновников не значатся в списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а квартиры им передали уже после того, как их предоставили семьям Шамаева и Мантулина.

Похожим образом квартиру получил Семен Зубарев. В региональном департаменте имущественных и земельных отношений рассказали, что Наталия Зубарева в октябре 2016 года получила квартиру на улице Костюкова по договору найма служебного помещения, а сентябре 2020-го ее сын получил недвижимость по итогам приватизации.

В правительстве Белгородской области говорили, что право на владение квартирой Семена Зубарева можно оспорить только в суде. 20 октября прокуратура подала в суд иск к правительству региона, департаменту имущественных отношений, Наталии и Семену Зубаревым. Прокурор потребовал признать недействительной сделку о передаче жилья и выселить Зубарева из квартиры.

14 декабря Октябрьский районный суд Белгорода сообщил, что «поставил точку в нашумевшем деле о служебной квартире Зубаревых». Один из ответчиков предоставил суду распоряжение губернатора «о безвозмездном приеме в государственную собственность» квартиры Семена Зубарева. Недвижимость включили в региональный жилищный фонд служебного назначения. «Ввиду отсутствия предмета спора истец — прокурор Белгородской области — отказался от иска. Данный отказ принят судом как основанный на законе», — сообщили в суде.

14 декабря также стало известно, что Наталия Зубарева стала старшим советником губернатора Курской области Романа Старовойта. На новом посту она будет курировать проекты в сфере образования.

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Александр Бакланов