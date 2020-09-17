Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку. Он возглавлял регион с 1993 года

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко досрочно ушел в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации области.

Как подчеркнули в пресс-службе, Савченко уходит с поста губернатора «в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы».

Ожидается, что на заседании 22 сентября региональная дума одобрит назначение Савченко на пост представителя региона в Совете Федерации.

Савченко был назначен губернатором Белгородской области в 1993 году. С тех пор он пять раз выигрывал выборы главы региона; еще один раз его в должности утверждала областная дума. В последний раз Савченко вступил в должность в 2017 году.

До сих пор Савченко оставался последним из губернаторов, возглавляющих регион с 1990-х годов.