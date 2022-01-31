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В Украине задержали подозреваемых в подготовке массовых беспорядков

Источник: Национальная полиция Украины

Полиция Украины задержала людей, планировавших устроить массовые беспорядки на территории страны, сообщается на сайте МВД.

Подробности задержания в полиции не привели. Утром 31 января министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава Национальной полиции Игорь Клименко дадут пресс-конференцию об этом. Брифинг начнется в 10 утра по киевскому времени (11 утра по Москве).

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил в ноябре 2021 года, что Россия может спровоцировать беспорядки до потенциального вторжения в Украину, чтобы «через протесты и митинги показать, что народ настроен против правительства».

обострение вокруг украины

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