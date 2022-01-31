Полиция Украины задержала подозреваемых в подготовке беспорядков. Их собирались устроить в Киеве и регионах, расположенных в часе езды от России

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Национальная полиция Украины объявила, что предотвратила «один из сценариев агрессии против Украины» и задержала людей, готовивших массовые беспорядки и столкновения с полицейскими в Киеве и центральных областях Украины. Об этом на пресс-конференции сообщили министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко.

Утром 31 января в Киеве у Офиса президента Украины должен был пройти проплаченный митинг с участием до пяти тысяч человек. Монастырский утверждает, что акцию планировали провести, «чтобы раскачать и дестабилизировать ситуацию в Украине». Во время митинга, по его словам, участники должны были вступить в жесткие столкновения с полицейскими: «Должна была пролиться и кровь».

Акция в Киеве должна была стать одной из множества, запланированных в Украине. В феврале такие акции собирались провести в центральных регионах — Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. «То есть области, которые находятся фактически в часе-полутора езды от Киева и наших северных границ с Российской Федерацией», — сказал министр внутренних дел. Организатор массовых беспорядков и его помощники искали среди украинцев людей, готовых за деньги участвовать в таких акциях.

Полиция показала видео, где один из подозреваемых обсуждает подготовку беспорядков с человеком, чей голос сильно искажен. В частности, подозреваемый говорит о нападениях на силовиков, предлагает использовать против полицейских огнетушители, поскольку «это ярче, чем газ, и безопасно». Также он обещает премировать двух человек, которые «разыграют спектакль»: «Для этого нужна бутафорская кровь и наши парамедики. И чтобы это обязательно попало на камеру». Он также добавил, что «ваша задача — нарастить градус столкновений».

Всего в акции в Киеве должны были принять участие пять тысяч человек, из которых 3500 — это массовка, а остальные — люди, которые должны были нападать на полицейских. Глава Нацполиции Игорь Клименко назвал расценки за участие в массовых беспорядках: 800 гривен (2200 рублей) для массовки, 1200 гривен (3300 рублей) — для участников стычек. Кроме того, люди, которые должны были жечь автомобильные покрышки, могли рассчитывать на 2500 долларов (71 тысяча гривен, 194 тысячи рублей) «в случае штатной аварии», сказал Клименко (что он имел в виду под «аварией», неясно). Для беспорядков, по данным полиции, подготовили 200 файеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, две тысячи листовок, 320 флагов, а также 12 раций.

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Организатора киевской акции и его помощника (оба — граждане Украины) задержали 30 января; их имена не раскрываются. Полиция проверяет, связаны ли они с самопровозглашенными ДНР и ЛНР или российскими спецслужбами. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Глава МВД Денис Монастырский отметил, что в 2014 году «специальные люди из Российской Федерации» проводили в Луганске, Донецке и Крыму акции с участием псевдоактивистов, которые провоцировали насилие в отношении правоохранительных органов и подстрекали других граждан.

МВД Украины сделало заявление о подготовке массовых беспорядков на фоне сообщений о возможном вторжении России в Украину. С осени 2021 года российские власти нарастили крупную группировку войск в областях, граничащих с Украиной. Власти России подготовку к вторжению на украинскую территорию категорически отрицают, а учения, проводимые у границы, называют сугубо внутренним делом.

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Александр Бакланов