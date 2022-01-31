В телеграме опубликовали признание россиянки Веры Цвикевич в участии в протестах против Лукашенко

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Телеграм-канал ГУБОП, который считают неофициальным каналом Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси ( ), опубликовал видео с россиянкой Верой Цвикевич, задержанной за участие в протестах в Минске.

В ролике девушка, выглядящая испуганной и еле сдерживающей слезы, рассказывает, что в августе 2020 года принимала участие в несанкционированных митингах в районе станции метро «Немига» в Минске и, в частности, «участвовала в сцепках на проезжей части».

«В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях», — говорит Цвикевич.

Гражданку России с видом на жительство в Беларуси Веру Цвикевич задержали 27 января, обвинив по статье 342 белорусского УК об организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Ей может грозить до четырех лет лишения свободы. Цвикевич стала известна после того, как в августе 2020 года ее фото, сделанное на фоне колючей проволоки и силовиков в Минске, опубликовала на первой полосе белорусская «Комсомольская правда».

По данным российского посольства в Беларуси, в тюрьмах страны отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО. Как минимум 11 россиян в Беларуси осуждены или ожидают приговора в связи с протестами против Александра Лукашенко, сообщили в Московской Хельсинкской группе. Осужденные — восемь человек — получили сроки от одного года до 16 лет тюрьмы.

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