Московская Хельсинкская группа: в Белоруссии восемь россиян осуждены на сроки от года до 16 лет из-за протестов против Лукашенко

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Как минимум 11 россиян в Белоруссии осуждены или ожидают приговора в связи с протестами против Александра Лукашенко. Об этом РБК рассказали в Московской Хельсинкской группе.

Восемь граждан РФ уже были приговорены к срокам от одного года до 16 лет тюрьмы. Это , , , , , , и . Чемоданов, получивший год колонии, уже вышел на свободу и был депортирован в Россию.

Еще трое россиян находятся в СИЗО в ожидании приговора. Это задержанная при принудительной посадке самолета Ryanair Софья Сапега, которой грозит до шести лет лишения свободы по обвинениям в угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, а также и .

Белорусский правозащитный центр «Весна» признает политзаключенными всех упомянутых россиян, кроме Поднебенного и Лысова.

Всего, по данным посольства РФ, на 1 июля 2021 года (более новой информации посольство предоставить не смогло) в белорусских тюрьмах отбывали наказание 346 россиян, еще 109 ожидали приговора в СИЗО.

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