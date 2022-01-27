В Минске задержали россиянку Веру Цвикевич. Во время протестов против Лукашенко она попала на первую полосу белорусской «Комсомольской правды»
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В Минске по обвинению в участии в протестах задержали гражданку России с видом на жительство в Беларуси Веру Цвикевич. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».
Цвикевич, по данным правозащитников, предъявили обвинение по статье 342 УК Беларуси «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».
Как отмечает «Весна», в августе 2020 года, во время протестов после выборов президента Беларуси, фотография Цвикевич была опубликована на первой полосе белорусской «Комсомольской правды».
По данным российского посольства в Беларуси, в тюрьмах страны отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО. Как минимум 11 россиян в Беларуси осуждены или ожидают приговора в связи с протестами против Александра Лукашенко, сообщили в Московской Хельсинкской группе. Осужденные — восемь человек — получили сроки от одного года до 16 лет тюрьмы.