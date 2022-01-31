Координатора «Голоса» в Иваново объявили «иностранным агентом» из-за 2000 рублей, которые ему вернул муж соседки

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Министерство юстиции России объявило координатора в Ивановской области «иностранным агентом» из-за денег, которые ему перевел бывший муж его соседки. Об этом говорится в ответе Минюста на жалобу Пигалкина, который оспаривает в суде включение в реестр «иноагентов», рассказал сам общественник изданию Sota.

Из материалов Минюста следует, что его внесли в реестр из-за двух тысяч рублей, которые перевел Мохаммед Ханиф Бабур Шах — бывший муж соседки Пигалкина, занимавшей у него деньги. Раньше Мохаммед Ханиф Бабур Шах был гражданином Афганистана, а затем получил гражданство России.

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«У меня получается — получал иностранное финансирование в лице мужа соседки, который вернул за нее долг», — сказал Пигалкин. Он отметил, что не знал, какое гражданство у мужа соседки, поскольку не интересовался их личной жизнью.

В августе 2021 года движение «Голос» стало первой организацией, которую Минюст внес в новый реестр «иностранных агентов», куда попадают организации, не имеющие юридического лица в России. В сентябре 2021-го министерство юстиции объявило «иностранными агентами» многих сотрудников «Голоса».

В январе 2022 года президент России Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре проанализировать законодательство об «иностранных агентах» и «при необходимости» предоставить предложения по его изменению.

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