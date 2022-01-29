Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре проанализировать законодательство об «иностранных агентах»

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Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам своей встречи с Советом по правам человека, состоявшейся в декабре 2021 года.

В частности, президент поручил Минюсту совместно с Генпрокуратурой и СПЧ проанализировать законодательство об «иностранных агентах», в том числе в части, касающейся исключения организаций из соответствующего реестра — и «при необходимости» предоставить предложения по его изменению.

Свои предложения Минюст должен предоставить до 1 мая.

Помимо этого, по итогам встречи с СПЧ Путин поручил и рекомендовал различным органам власти:

принять до 1 июля новый законопроект, ужесточающий наказание за пытки, а также уточнить понятие «пытки» в соответствии с Конвенцией против пыток;

подготовить разъяснения по правоприменительной практике, касающейся превышения необходимой самообороны;

улучшить механизмы регистрации бездомных людей;

проверить соблюдение законодательства в сфере защиты китов;

упростить возможность получения соцвыплат для граждан России, живущих в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В ноябре и в декабре в Госдуму были внесены два законопроекта, предусматривающих поправки в законодательство об «иностранных агентах». Их авторы (депутаты фракций «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди») предлагают объявлять организации, людей и СМИ «иностранными агентами» не по решению Минюста, как это происходит сейчас, а по решению суда.

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