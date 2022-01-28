В России за сутки коронавирусом заразились 98 тысяч человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки выявлено 98 040 новых случаев коронавирусной инфекции. В России уже неделю ежедневно обновляются рекорды суточной заболеваемости ковидом.

В Москве, сообщил городской оперативный штаб, за прошедшие сутки зафиксировано 23 994 новых случая COVID-19. В Санкт-Петербурге — 13 976 заболевших за сутки.

Всего в России с начала пандемии выявлено 11 502 657 случаев коронавирусной инфекции. 329 443 человека, у которых был подтвержден ковид, умерли, в том числе 673 за прошедшие сутки.