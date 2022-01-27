Минфин предложил правила регулирования криптовалют без их запрета. ФСБ не против

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Министерство финансов разработало концепцию регулирования рынка криптовалют без их запрета. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердил источник на криптовалютном рынке.

Концепция уже доставлена в аппарат правительства, но пока не поступила в Центробанк, который недавно предложил запретить криптовалюты и их майнинг в России, сославшись на угрозы благосостоянию граждан и финансовой системы, а также риск нелегальной деятельности с криптовалютами.

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Минфин выступил против инициативы ЦБ. Ведомство считает, что запрет криптовалют приведет к увеличению доли теневой экономики и росту случаев мошенничества. Минфин также отметил, что легализация криптовалют увеличит доходы бюджета за счет налогов и страховых взносов от инвесторов.

В своей концепции Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков, разделив их на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Для контроля за операциями с криптовалютами предлагается использовать сервис «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга.

В письме, которое Минфин направил в аппарат правительства, приведена и позиция ФСБ. Ведомство, как следует из письма, считает, что предложения Минфина позволят получать информацию от криптобирж, идентифицировать пользователей криптокошельков, а также блокировать и конфисковывать валюту на таких кошельках.

26 января президент России Владимир Путин призвал правительство и Центробанк «прийти к единому мнению» по поводу регулирования рынка криптовалют.

При этом Путин отметил, что у России есть «определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге» — в частности, профицит электроэнергии и хорошо подготовленные кадры.

По информации Минфина, который ссылается на экспертные оценки, у россиян открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около двух триллионов рублей. Кроме того, согласно данным Минфина, Россия занимает третье место в мире по майнингу криптовалют.

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