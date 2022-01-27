Курс рубля резко вырос после заявлений МИД России о том, что «неприемлема даже мысль» о войне с Украиной

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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 27 января упал почти на 2 рубля и к 16:51 мск стоил 77,5 рубля. Евро в то же время снизился до отметки в 86,42 рубля, подешевев почти на 3 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связывают укрепление рубля к доллару и евро с заявлениями МИД РФ по текущей внешнеполитической ситуации, и в первую очередь о неприемлемости войны между Россией и Украиной.

Так, по словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Дипломат подчеркнул, что Москва считает «неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами».

Накануне на фоне конфликта вокруг Украины курс евро поднялся выше 90 рублей, а курс доллара превысил 80 рублей.

Россия несколько месяцев стягивает войска к украинским границам. На Западе опасаются, что Москва готовит военное вторжение, и угрожают в ответ ввести санкции. В Кремле это отрицают.

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