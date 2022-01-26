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В ходе торгов на Московской бирже 26 января курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с июля 2021 года. Курс доллара превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года, сообщает «Интерфакс».

По данным на 19:04 мск курс евро составил 90,20 рубля (+1,4 рубля к уровню закрытия торгов в предыдущий день), курс доллара — 79,97 рубля (+1,34 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов).

В свою очередь цена фьючерсов на нефть марки Brent на бирже превысила 90 долларов за баррель впервые с 2014 года.

Аналитики считают, что на курс доллара и евро влияет напряженная ситуация вокруг Украины. Россия уже несколько месяцев стягивает войска к украинским границам. На Западе утверждают, что это может завершиться вторжением России в Украину, и угрожают Москве санкциями.

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