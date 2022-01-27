Канье Уэст назвал дату выхода сиквела альбома «Donda»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Рэпер Канье Уэст (или Йе) сообщил в инстаграме, что выпустит альбом «Donda 2» 22 февраля. В подписи к посту музыкант уточнил, что сборник спродюсировал Future.

Слухи о выходе «Donda 2» ходят с начала года, отмечает The Flow. Ранее появлялись фотографии и видео Уэста в студии вместе с другими исполнителями — A$AP Rocky, Pusha T, Blueface и Scarface из Geto Boys.

Альбом «Donda» вышел в августе 2021 и стал десятым на счету Уэста. При этом «Donda 2» будет первым сиквелом в карьере рэпера.

О «Donda»

«Donda» — не альбом, а художественная акция. Грандиозная работа Канье Уэста посвящена утрате, семье и искусству Рассказываем, что это вообще было

О «Donda»

«Donda» — не альбом, а художественная акция. Грандиозная работа Канье Уэста посвящена утрате, семье и искусству Рассказываем, что это вообще было

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!