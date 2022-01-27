Глава СПЧ: жену чеченского судьи Янгулбаева доставили в Грозный «в соответствии с нормами УПК»

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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что Зарема Мусаева, супруга судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, была доставлена в Грозный «в соответствии с нормами Уголовно процессуального кодекса». Его слова приводит пресс-служба СПЧ.

Фадеев заявил, что члены СПЧ внимательно следят за развитием дела. Сейчас, по его мнению, «с юридической точки зрения ситуация в целом понятна».

Супруга Янгулбаева Зарема Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Однако 21 января Ленинский районный суд Грозного <…> назначил ей 15 суток ареста за мелкое хулиганство. В настоящее время она находится в спецприемнике МВД по Чеченской Республике.

Глава СПЧ полагает, что «ситуация продолжит развиваться в правовом поле» и по истечении наказания Мусаева окажется на свободе.

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20 января в квартиру Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде ворвались вооруженные люди в масках. Они назвались сотрудниками чеченских правоохранительных органов и силой увезли Мусаеву без одежды и необходимых лекарств (у Мусаевой диабет) в республику, предъявив постановление о допросе в качестве свидетеля по делу о мошенничестве.

После критики методов чеченских силовиков глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов», потребовал их задержать и уничтожить, если они окажут сопротивление. Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью, его сыновья уже давно проживают за границей.

Преследование чеченскими властями Янгулбаевы связывают с тем, что один из членов семьи администрировал паблики, где открыто критиковали власти Чечни. Евросоюз и Госдепартамент США потребовали освободить Мусаеву.

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