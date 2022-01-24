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Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, сделанном после заседания Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что напряженность на востоке страны не должна быть поводом для паники.

«Все под контролем. Причин для паники нет», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, власти продолжают работу по деэскалации ситуации на востоке страны и делают для этого «абсолютно все» вместе с «партнерами, дипломатами и военными». «[Военные] нас защищают, а нам нужно защищать их, быть спокойными и не кричать „все пропало“», — сказал президент Украины.

В последние недели страны Запада высказывают опасения, что Россия в ближайшее время может начать вторжение на Украину. На этом фоне НАТО объявило о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, а некоторые западные страны начали эвакуацию семей своих дипломатов из Киева.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин 24 января заявил, что Украина готовит наступление на позиции сепаратистов. Ранее в Вашингтоне заявляли, что Москва может оправдать вторжение заявлениями об «усилении воинственных настроений украинских лидеров».

В Москве подготовку к вторжению категорически отрицают.

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