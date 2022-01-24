В России за сутки выявили 65 109 заразившихся коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии

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В России за прошедшие сутки зафиксировано 65 109 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил 24 января федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Суточная заболеваемость ковидом обновляет рекорды с начала пандемии четвертый день подряд. Всего с начала пандемии в России выявлено 11 173 300 случаев коронавирусной инфекции.

В Москве, по данным городского штаба, за сутки ковидом заболели 19 509 человек.

За прошедшие сутки в России умерли 655 человек, у которых был подтвержден ковид. Всего в стране с начала пандемии умерли 326 767 болевших COVID-19.

Выздоровели в общей сложности 10 045 336 человек.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 с 20 января изменил формат подачи статистики в своем телеграм-канале. Теперь штаб не публикует в телеграме сводку по регионам о заразившихся за сутки. В ежедневные сводки добавлены сведения о госпитализации и именно они занимают первое место в инфографике. Также оперативный штаб перестал публиковать в ежедневном режиме данные о том, сколько всего в России с начала пандемии умерло человек, у которых был подтвержден COVID-19. Сообщаются лишь данные об умерших за прошедшие сутки.

На сайте стопкоронавирус.рф статистика публикуется в привычном виде.