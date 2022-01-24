Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей Премьер-лиги из-за Fan ID
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Фанатские объединения московского футбольного клуба «Спартак» объявили, что отказываются исполнять закон о Fan ID и будут бойкотировать матчи Российской Премьер-лиги и другие соревнования, для доступа на которые потребуется оформление «паспорта болельщика». Заявление фанатов опубликовано на сайте «Фратрии».
Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены принятого закона. Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!
Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права: быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!
В пресс-службе «Спартака» заявили, что позиция фанатов «ничего кроме расстройства не вызывает». «Болельщики „Спартака“ — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — цитирует «Матч ТВ» представителей команды.
Ранее о бойкоте закона о Fan ID объявляли фанаты петербургского «Зенита».
Обновлено. Фанаты футбольного клуба «Ростов» объявили об отказе оформлять Fan ID.
Закон о Fan ID вступит в силу в России 1 июня 2022 года. Список спортивных мероприятий, для посещения которых введут идентификацию зрителей, должно установить правительство. Предполагается, что «паспорт болельщика» можно будет получить на портале госуслуг.