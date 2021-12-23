Движение фанатов «Зенита» отказалось оформлять Fan ID

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Фанаты футбольного клуба «Зенит» из Петербурга объявили, что не станут оформлять «паспорта болельщика» — Fan ID — для доступа на соревнования. Сообщение об этом появилось в соцсетях фанатского объединения «Ландскрона».

Представители движения назвали введение Fan ID «непрозрачным, репрессивным и избыточным» нововведением и выступили против этой «необоснованной меры».

Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию.

1 июня 2022 года в России вступит в силу закон о Fan ID. Список спортивных мероприятий, для посещения которых введут идентификацию зрителей, должно установить правительство. Предполагается, что «паспорт болельщика» можно будет получить на портале госуслуг.

Футбольные клубы и болельщики критиковали планы ввести «паспорта болельщиков». Фраза «Нам не нужен Fan ID!» стала одним из главных лозунгов недавних протестов, начатых фанатами ЦСКА и поддержанных болельщики других клубов. Так они отреагировали на заявления депутатов Госдуму, использовавших в ноябре в Москве для продвижения закона о «паспортах болельщика».

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