Байден: если любые российские подразделения пересекут границу Украины, это будет вторжение

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут считать вторжением России в Украину, если любые российские военные подразделения пересекут украинскую границу, пишет Reuters.

Я был абсолютно честен с президентом [России Владимиром] Путиным, у него нет недопонимания. Если любые, любые российские подразделения пересекут украинскую границу, это будет вторжение.

Байден подчеркнул, что на такое вторжение будет дан «жесткий и скоординированный ответ», о котором он также сообщил Владимиру Путину. «Не должно быть никаких сомнений на этот счет: если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит тяжкую цену», — добавил президент США.

Джо Байден добавил, что Россия помимо открытых военных действий для осуществления агрессии против Украины может применять кибератаки, а также привлекать «маленьких зеленых человечков в форме». «Мы должны быть готовы ответить на них решительным и сплоченным образом, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты», — сказал он.

19 января Джо Байден выступил с заявлением по итогам первого года на посту президента США. В ходе выступления он предупредил Россию о невиданных санкциях в случае вторжения в Украину и заявил, что, по его мнению, Владимир Путин не хочет полномасштабной войны.

С осени 2021 года Россия разместила десятки тысяч военных на границе с Украиной, из-за чего западные страны опасаются, что Москва готовит нападение на эту страну. Российские власти отрицают подготовку к вторжению.

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