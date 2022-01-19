В Красноярске отказались от эвакуации школ из-за ложных сообщений о минировании. Теперь их круглосуточно охраняют полиция и Росгвардия

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Школы Красноярска не будут эвакуировать после сообщений о минировании. Они взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

В религиозных учреждениях эвакуации также не планируются. Власти заявили, что в связи с Крещением в церквях и храмах за порядком следит полиция.

Сообщения о минировании в правительстве назвали «ложными», их источник пытаются установить. Жителей Красноярска попросили с пониманием относиться к требованиям полицейских, «проявлять спокойствие и бдительность».

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

19 января из-за сообщений о минировании в Красноярске эвакуировали все детские сады и железнодорожный вокзал Злобино. До этого в городе на протяжении четырех дней эвакуировали школы. Угрозы ни разу не подтвердились.

В январе аналогичные сообщения о «минировании» поступали в школы Саратова, Екатеринбурга, Тюмени, Липецка, Биробиджана, Хабаровска и других городов. Также угрозы поступали в крупные магазины, торговые центры и авиакомпании.

По всей России подобные инциденты повторяются регулярно и затрагивают различные общественные места, транспорт или административные учреждения. Так, в конце 2019 года в Москве и Петербурге массово эвакуировали суды. Вместе с сообщением о взрывных устройствах туда приходили требования к бизнесмену Константину Малофееву заплатить 120 биткоинов, « ». Он отрицал свою причастность к пропаже денег и деятельности Wex.

Читайте также

Из-за анонимных угроз в Москве и Петербурге четвертую неделю массово эвакуируют суды, больницы и школы. Полиция говорит, что ничего не может с этим сделать

Читайте также

Из-за анонимных угроз в Москве и Петербурге четвертую неделю массово эвакуируют суды, больницы и школы. Полиция говорит, что ничего не может с этим сделать

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!