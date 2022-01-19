В Красноярске отказались от эвакуации школ из-за ложных сообщений о минировании. Теперь их круглосуточно охраняют полиция и Росгвардия
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Школы Красноярска не будут эвакуировать после сообщений о минировании. Они взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.
В религиозных учреждениях эвакуации также не планируются. Власти заявили, что в связи с Крещением в церквях и храмах за порядком следит полиция.
Сообщения о минировании в правительстве назвали «ложными», их источник пытаются установить. Жителей Красноярска попросили с пониманием относиться к требованиям полицейских, «проявлять спокойствие и бдительность».
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19 января из-за сообщений о минировании в Красноярске эвакуировали все детские сады и железнодорожный вокзал Злобино. До этого в городе на протяжении четырех дней эвакуировали школы. Угрозы ни разу не подтвердились.
В январе аналогичные сообщения о «минировании» поступали в школы Саратова, Екатеринбурга, Тюмени, Липецка, Биробиджана, Хабаровска и других городов. Также угрозы поступали в крупные магазины, торговые центры и авиакомпании.
По всей России подобные инциденты повторяются регулярно и затрагивают различные общественные места, транспорт или административные учреждения. Так, в конце 2019 года в Москве и Петербурге массово эвакуировали суды. Вместе с сообщением о взрывных устройствах туда приходили требования к бизнесмену Константину Малофееву заплатить 120 биткоинов, «украденных с биржи Wex». Он отрицал свою причастность к пропаже денег и деятельности Wex.