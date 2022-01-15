Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Самары из-за угрозы взрыва на борту

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В аэропорту Самары совершит экстренную посадку пассажирский Boeing из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ожидается, что самолет приземлится около 13:30 по московскому времени.

Причиной посадки стало анонимное сообщение о бомбе на борту. В аэропорт стянуты экстренные службы и саперы.

В справочной службе самарского аэропорта изданию 78.ru заявили, что до посадки самолета уточнить информацию о наличии бомбы на борту нет возможности. «Меры безопасности приняты», — добавили в аэропорту.

Обновлено. Самолет приземлился в Самаре. Подтвердилась ли информация о бомбе на борту, пока не уточняется.

На этой неделе из-за сообщений о «минировании» были эвакуированы все школы Саратова, а также большинство школ Екатеринбурга. Аналогичные сообщения поступали в школы Тюмени, Липецка, Красноярска.

15 января авиакомпания «Алроса» заявила о получении анонимного письма о минировании своих самолетов в аэропортах разных городов.

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