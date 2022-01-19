Россия завершила вывод миротворцев из Казахстана. Последние четыре самолета с военными покинули республику
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Из столицы Казахстана вылетели последние четыре российских военно-транспортных самолета с миротворцами ОДКБ на борту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
На этих четырех самолетах возвращается в Россию, в числе прочих, командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.
«Миротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ на территории республики Казахстан завершена», — заявил Сердюков, добавив, что с поставленной задачей миротворцы справились.
2 января в Казахстане начались протесты из-за двукратного повышения цен на топливо. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал участников протестов террористами и обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь «в преодолении этой террористической угрозы». В Казахстан были направлены миротворческие подразделения из России, Беларуси и Армении. Белорусские и армянские миротворцы ранее уже покинули Казахстан.
В полночь 19 января в Казахстане прекратил действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные в стране из-за протестов.