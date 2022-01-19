РБК: эксперты спрогнозировали падение рубля на 20% в случае военного вторжения на Украину

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Российская валюта в случае военной операции на Украине и принятых Западом в ответ на нее жестких санкций может подешеветь на 20%. К такому выводу, пишет РБК, пришли аналитики инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».

Курс доллара в этом случае может вырасти до 85-90 рублей. Как рассказала РБК экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец, российская валюта уже потеряла около 5% из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

Российские регуляторы при таком пессимистичном сценарии развития событий, считают в «Ренессанс Капитале», могут пойти на такие экстренные меры, как введение элементов контроля за движением капитала и комиссий для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа, чтобы замедлить бегство иностранного капитала из страны.

Также аналитики не исключают, что Центробанк будет вынужден проводить валютные интервенции для обеспечения финансовой стабильности.

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На Московской бирже курс доллара к рублю на момент написания новости составлял 76,32 рубля.

18 января на российском фондовом рынке произошло крупнейшее падение котировок акций с начала пандемии. Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на 6,5%, индекс РТС снизился на 7,29%. 19 января биржевые индексы отыграли часть потерь предыдущего дня.

США и Евросоюз обещают ввести против России новые жесткие санкции, если она вторгнется на Украину. В числе прочего, как сообщалось, рассматривается возможность санкций в отношении крупнейших российских банков и персональных ограничительных мер в отношении президента РФ Владимира Путина и высших чиновников.

Россия подготовку вторжения на Украину категорически отрицает, а проведение учений у украинской границы называет сугубо внутренним делом.

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